Госстат: население Украины сократилось за 10 месяцев на 232 тысячи человек

Численность населения в Украине по состоянию на 1 ноября составляет 41 млн 670 тысяч 800 человек, сократившись с начала года на 231 тысяч 600 человек.

Источник: "Интерфакс-Украина", приводит данные Государственной службы статистики

Детали: По данным Госстата остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших приходится 51 живорожденный.

За первые десять месяцев текущего года в Украине родились 247,3 тысяч человек (за тот же период прошлого года - 262,3 тыс), умерло - 485,7 тыс человек, из них 1,6 тыс. Детей в возрасте до 1 года ( за тот же период прошлого года - 486,8 тыс. и 1,9 тыс. соответственно).

Кроме того, в Украине за этот же период зафиксирован отрицательный миграционный прирост населения на 6,9 тысяч человек (за первые десять месяцев 2019 - 12 тыс.).

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