Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госстат: население Украины сократилось за 10 месяцев на 232 тысячи человек

Пятница, 18 декабря 2020, 17:11
Госстат: население Украины сократилось за 10 месяцев на 232 тысячи человек

Численность населения в Украине по состоянию на 1 ноября составляет 41 млн 670 тысяч 800 человек, сократившись с начала года на 231 тысяч 600 человек.

Источник: "Интерфакс-Украина", приводит данные Государственной службы статистики

Детали: По данным Госстата остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших приходится 51 живорожденный.

За первые десять месяцев текущего года в Украине родились 247,3 тысяч человек (за тот же период прошлого года - 262,3 тыс), умерло - 485,7 тыс человек, из них 1,6 тыс. Детей в возрасте до 1 года ( за тот же период прошлого года - 486,8 тыс. и 1,9 тыс. соответственно).

Кроме того, в Украине за этот же период зафиксирован отрицательный миграционный прирост населения на 6,9 тысяч человек (за первые десять месяцев 2019 - 12 тыс.).

Предыстория:

  • В январе 2020 года тогдашний министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет озвучил результаты наличного населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года, согласно которому в Украине без учета оккупированных территорий и граждан, живущих за рубежом, проживает 37 миллионов 289 тысяч человек.

Темы: Украина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Украина
Саммит НАТО продемонстрировал провал целей РФ, ради которых она начала войну – ISW
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
Украина будет в НАТО – Зеленский
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: