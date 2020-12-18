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Швеція посилює обмеження, вперше рекомендує носити маски

П'ятниця, 18 грудня 2020, 18:00

Швеція оголосила про серію нових заходів з боротьби з коронавірусом, включаючи рекомендацію носити маски для обличчя в громадському транспорті в певний час.

Про це заявив прем'єр-міністр Стефан Левен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Нові правила знижують ліміт для груп в ресторанах до чотирьох осіб на групу і забороняють продаж алкоголю з 20:00.

Також буде введено обмеження на кількість людей у ​​магазинах, торгових центрах і спортзалах. "Якщо це не дасть запланованого ефекту, уряд також планує закрити ці підприємства", - сказав Льовен.

Школи для дітей старше 16 років також продовжать онлайн-навчання після Різдва, до 24 січня.

За словами Льовена, все другорядні громадські служби, що знаходяться у веденні держави, муніципалітетів і регіонів, будуть негайно закриті і залишаться закритими до 24 січня - в тому числі, басейни, спортивні центри і музеї.

Всім роботодавцям також рекомендується дозволити другорядному персоналу працювати з дому до 24 січня.

Не всі заходи набудуть чинності відразу. Заборона на продаж алкоголю після 20:00 в барах і ресторанах (в даний час заборонено після 22:00) набуде чинності з 24 грудня.

Нові рекомендації із використання масок для обличчя будуть представлені перед тим, як багато людей повернуться на роботу після різдвяних канікул 7 січня. Вони будуть вказувати, серед іншого, які маски для обличчя використовувати і в який час їх слід використовувати, і будуть тільки рекомендаціями.

Швеція протягом декількох місяців була однією з небагатьох країн, які не рекомендували носити маски для обличчя поза медичними закладами.

У Швеції другий день поспіль фіксують рекордні показники нових випадків коронавірусу. За останню добу зафіксовано 9654 випадки, днем раніше було 8881 випадків.

Теми: Швеціякарантин
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