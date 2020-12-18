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Швеция ужесточает ограничения, впервые рекомендует носить маски

Пятница, 18 декабря 2020, 19:00

Швеция объявила о серии новых мер по борьбе с коронавирусом, включая рекомендацию носить маски для лица в общественном транспорте в определенное время.

Об этом заявил премьер-министр Стефан Лёвен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Новые правила снижают лимит для групп в ресторанах до четырех человек на группу и запрещают продажу алкоголя с 20:00.

Также будет введено ограничение на количество людей в магазинах, торговых центрах и спортзалах. "Если это не даст запланированного эффекта, правительство также планирует закрыть эти предприятия", - сказал Лёвен.

Школы для детей старше 16 лет также продолжат онлайн-обучение после Рождества, до 24 января.

По словам Лёвена, все второстепенные общественные службы, находящиеся в ведении государства, муниципалитетов и регионов, будут немедленно закрыты и останутся закрытыми до 24 января - в том числе, например, бассейны, спортивные центры и музеи.

Всем работодателям также рекомендуется разрешить второстепенному персоналу работать из дома до 24 января.

Не все меры вступят в силу сразу. Запрет на продажу алкоголя после 20:00 в барах и ресторанах (в настоящее время запрещен после 22:00) вступает в силу с 24 декабря.

Новые рекомендации по использованию масок для лица будут представлены перед тем, как многие люди вернутся на работу после рождественских каникул 7 января. Они будут указывать, среди прочего, какие маски для лица использовать и в какое время их следует использовать, и будут только рекомендациями.

Швеция в течение нескольких месяцев была одной из немногих стран, затронутых второй волной коронавируса, которые не рекомендовали носить маски для лица вне медицинских учреждений.

Темы: Швециякарантин
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