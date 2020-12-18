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Катастрофа порома "Естонія": Швеція дозволить підводне дослідження після появи нових даних

П'ятниця, 18 грудня 2020, 22:41

Швеція дозволить провести підводну експертизу порома Естонія, який затонув 26 років тому і забрав 852 життів, після того, як документальний фільм показав невідомі раніше отвори в корпусі затонулого судна.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

У вересні вийшов документальний фільм Discovery Network про катастрофу, в якому показані нові підводні відеозображення з місця аварії, що показують пошкодження з правого боку затонулого судна.

На опублікованих кадрах видно, що на бічній частині порома є велика вм'ятина і діра висотою в 4 метри і шириною в 1,2 метра. З опублікованого матеріалу неясно, коли утворилися ушкодження: до або після катастрофи.

Незабаром після аварії шведська влада виступила проти підняття судна і позначила цей район морською могилою, заборонивши будь-які дослідження уламків.

"Якщо є нова інформація, нам потрібно вивчити її та прояснити будь-які питання", - сказав міністр внутрішніх справ Мікаель Дамберг на пресконференції.

Дамберг заявив, що уряд сподівається внести зміни до закону, який визначає місце катастрофи морською могилою у першій половині наступного року.

Аварія порома "Естонія" сталася вночі 28 вересня 1994 року, коли судно прямувало з Таллінна до Стокгольму. На його борту було 989 осіб, з них загинули 852 людини, врятовано 138 осіб, з них один помер пізніше у лікарні. Були знайдені лише 94 тіла загиблих. Більшість жертв, 501 загиблий, були шведами.

За офіційною версією паром "Естонія" затонув через те, що під час шторму відійшов носовий візор і через автомобільну палубу всередину потрапила величезна кількість води, що призвело до перекидання і затоплення судна.

Це - найбільша в Європі корабельна трагедія в мирний час. Глибина на місці затоплення порома становить 83 метри.



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