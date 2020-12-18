Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Катастрофа парома "Эстония": Швеция разрешит подводное исследование из-за новых данных

Пятница, 18 декабря 2020, 21:41

Швеция разрешит провести подводную экспертизу парома "Эстония", затонувшего 26 лет назад и унесшего 852 жизней, после того, как документальный фильм показал неизвестные ранее отверстия в корпусе судна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В сентябре вышел документальный фильм Discovery Network о катастрофе, в котором показаны новые подводные видеоизображения с места аварии, показывающие повреждения с правой стороны затонувшего судна.

На опубликованных кадрах видно, что на боковой части парома большая вмятина и дыра высотой в 4 метра и шириной в 1,2 метров. Из опубликованного материала неясно, когда образовались повреждения: до или после катастрофы.

Вскоре после аварии шведские власти выступили против поднятия судна и обозначила этот район морской могилой, запретив любые исследования обломков.

"Если есть новая информация, нам нужно изучить ее и прояснить любые вопросы", - сказал министр внутренних дел Микаэль Дамберг на пресс-конференции.

Дамберг заявил, что правительство надеется внести изменения в закон, определяющий место катастрофы морской могилой в первой половине следующего года.

Авария парома "Эстония" произошла ночью 28 сентября 1994, когда судно направлялось из Таллинна в Стокгольм. На его борту было 989 человек, из них погибли 852 человека, спасено 138 человек, из них один скончался позже в больнице. Были найдены только 94 тела погибших. Большинство жертв, 501 погибший, были шведами.

По официальной версии паром "Эстония" затонул из-за того, что во время шторма отошел носовой визор и через автомобильную палубу внутрь попало огромное количество воды, что привело к опрокидыванию и затоплению судна.

Это - самая большая в Европе корабельная трагедия в мирное время. Глубина на месте затопления парома составляет 83 метра.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: