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Марсохід Perseverance знов скорегував траєкторію. До Марсу лишилось трохи більше 100 мільйонів кілометрів

Субота, 19 грудня 2020, 01:49
Марсохід Perseverance знов скорегував траєкторію. До Марсу лишилось трохи більше 100 мільйонів кілометрів

На 141-й день польоту марсоходу Perseverance ("Наполегливість") у центрі управління американського космічного агентства NASA планово провели третє коригування його траєкторії. 

Джерело: NASA

Деталі: Perseverance покинув Землю 30 липня і вже подолав 350 з 470 мільйонів кілометрів на шляху до Марса. Згідно онлайн-даними NASA, на момент публікації новини швидкість апарату складає 86 166 км/год відносно Сонця. 

18 лютого 2021 року він здійснить посадку в північній півкулі Марса. Повідомлення про посадку надійде на Землю з затримкою 11 хвилин 30 секунд. 

 
Карта місцезнаходження Rerseverance. Актуально на 18 грудня
 
Карта польоту марсоходу Rerseverance

Напередодні посадки у U.S. Geological Survey склали інтерактивну карту місця посадки Perseverance. Це 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса. Вважається, що 3,5-3,9 мільярда років тому там розташовувалися дельта річки і озеро.

Це вже буде дев’ята посадка апаратів NASA на Марс. Один із роверів — "Curiosity", місце посадки якого назвали на честь письменника Рея Бредбері, все ще активний. З моменту посадки у 2012 році він вже подолав 23 кілометри по поверхні планети.

Марсохід Perseverance шукатиме ознаки існування в минулому Марса мікробіологічних форм життя. Зокрема, він збере зразки грунту, а також вивчатиме клімат і погоду на планеті.

Крім цього, він доставить на Марс зразки матеріалів, з яких планують робити скафандри для висадки людей на поверхню Місяця і, в подальшому, Марса. Інженери перевірять, як на зразки вплине марсіанська середовище.

Повідомляється, що апарат укомплектований 23 спеціалізованими камерами, вдосконаленою навігаційною системою, екстремальною установкою, яка зможе зібрати зразки марсіанського повітря, а також - 2 мікрофони, завдяки яким людство зможе вперше почути, як звучить Марс.

Також вперше у складі місії на Марс буде безпілотник - 1,8-кілограмовий міні-гелікоптер Ingenuity ("Винахідливість"). 

До сих пір в рамках марсіанських місій не використовувалися апарати, здатні літати в атмосфері. За допомогою дрона планують відпрацювати технологію таких польотів.

Загальні витрати на створення марсохода і його запуск оцінюють в $ 2,1-2,7 мільярда.

Нагадаємо:

"Українська правда" в Threads

Теми: космосСША
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