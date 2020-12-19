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Марсоход Perseverance вновь скорректировал траекторию. До Марса осталось 120 миллионов километров

Суббота, 19 декабря 2020, 01:29

На 141-й день полета марсохода Perseverance ("Настойчивость") в центре управления американского космического агентства NASA планово провели третью корректировку его траектории.

Источник: NASA

Детали: Perseverance покинул Землю 30 июля и уже преодолел 350 с 470 миллионов километров на пути к Марсу. Согласно онлайн-данным NASA, на момент публикации новости скорость аппарата составляет 86 166 км/ч относительно Солнца.

18 февраля 2021 он совершит посадку в северном полушарии Марса. Сообщение о посадке поступит на Землю с задержкой 11 минут 30 секунд.

 
Карта месторасположения Rerseverance. Актуально на 18 декабря
 
Карта полета марсохода Perseverance

Накануне посадки в U.S. Geological Survey составили интерактивную карту места посадки Perseverance. Это 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса. Считается, что 3,5–3,9 миллиарда лет назад здесь располагались дельта реки и озеро.

18 декабря на 141 день полета марсохода Perseverance в центре управления планово проведет третью корректировки его траектории.

Это уже будет девятая посадка аппаратов NASA на Марс. Один из марсоходов — "Curiosity", место посадки которого назвали в честь писателя Рэя Брэдбери, все еще активен. С момента посадки в 2012 году он уже преодолел 23 километра по поверхности планеты.

Марсоход будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, он доставит на Марс образцы материалов, из которых планируют делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры проверят, как на образцы повлияет марсианская среда.

Сообщается, что аппарат укомплектован 23 специализированными камерами, усовершенствованной навигационной системой, экстремальной установкой, которая сможет собрать образцы марсианского воздуха, а также - 2 микрофона, благодаря которым человечество может впервые услышать, как звучит Марс.

Также впервые в составе миссии на Марс будет беспилотник - 1,8-килограммовый мини-вертолет Ingenuity ("Изобретательность").

До сих пор в рамках марсианских миссий не использовались аппараты, способные летать в атмосфере. С помощью дрона планируют отработать технологию таких полетов.

Общие затраты на создание марсохода и его запуск оценивают в $2,1-2,7 миллиарда.

Напомним:

Темы: космосСША


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