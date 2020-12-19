В США затвердили вакцину від Moderna

Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність вакцини від COVID-19 компанії Moderna та дозволила її масове використання.

Джерело: The Financial Times

Дослівно: "Тепер, коли доступні дві вакцини для профілактики COVID-19, FDA зробило ще один найважливіший крок у боротьбі з глобальною пандемією, яка щодня викликає величезну кількість госпіталізацій і смертей в США".

Що передувало:

У Сполучених Штатах у понеділок, 14 грудня, почалася вакцинація проти COVID-19, яка стане найбільшою в історії країни кампанією з імунізації населення.

Програма вакцинації в США спрямована на охоплення 100 мільйонів осіб до квітня 2021 року.

У США вже почалася процедура щеплення вакциною Pfizer/Biontech.

Нагадаємо: США лідирують за кількістю заражень і померлих від COVID-19 у світі. За даними університету Джонса Гопкінса, з початку пандемії в США виявлено 17 215 045 інфікованих, зафіксовано 310 801 смерть, вилікувалися понад 6 мільйонів людей.