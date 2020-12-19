В США утвердили вакцину от Moderna
Суббота, 19 декабря 2020, 03:04
Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердила высокую эффективность вакцины от COVID-19 компании Moderna и разрешила ее массовое использование.
Источник: The Financial Times
Детали: В FDA отметили, что это был "еще один важный шаг в борьбе с этой глобальной пандемией, которая ежедневно вызывает огромное количество госпитализаций и смертей в Соединенных Штатах".
Что предшествовало:
- В Соединенных Штатах в понедельник, 4 декабря, началась вакцинация против Covid-19, которая станет крупнейшей в истории страны кампанией по иммунизации населения.
- Программа вакцинации в США направлена на охват 100 миллионов человек до апреля.
- В США уже началась процедура прививки вакциной Pfizer/Biontech.
Напомним: США лидируют по количеству заражений и умерших от COVID-19 в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено 172 150 45 инфицированных, зафиксирована 310 801 смерть, вылечились более 6 миллионов человек.