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В США утвердили вакцину от Moderna

Суббота, 19 декабря 2020, 03:04
В США утвердили вакцину от Moderna

Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердила высокую эффективность вакцины от COVID-19 компании Moderna и разрешила ее массовое использование.

Источник: The Financial Times

Детали: В FDA отметили, что это был "еще один важный шаг в борьбе с этой глобальной пандемией, которая ежедневно вызывает огромное количество госпитализаций и смертей в Соединенных Штатах".

Что предшествовало: 

  • В Соединенных Штатах в понедельник, 4 декабря, началась вакцинация против Covid-19, которая станет крупнейшей в истории страны кампанией по иммунизации населения.
  • Программа вакцинации в США направлена на охват 100 миллионов человек до апреля.
  • В США уже началась процедура прививки вакциной Pfizer/Biontech.

Напомним: США лидируют по количеству заражений и умерших от COVID-19 в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено 172 150 45 инфицированных, зафиксирована 310 801 смерть, вылечились более 6 миллионов человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусСША
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