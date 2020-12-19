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За останню добу в світі діагностували понад 700 тисяч нових заражень COVID

Субота, 19 грудня 2020, 05:34

Станом на 19 грудня в світі за добу діагностували понад 700 тисяч нових заражень COVID-19. Померло за останню добу 12 322 ковід-хворих.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У світі виявили 714 986 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 234 696 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. 

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Німеччина, Великобританія, Італія, Франція та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 11-му місці.

 
Статистика за 17  грудня

Наразі всього в світі діагностовано 75 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 53 мільйони хворих вилікувалися, 1 679 511 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 21 мільйон людей.

Що передувало: За минулу добу у світі була підтверджена рекордна кількість випадків коронавірусу – 721 тисяча.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: коронавірус


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