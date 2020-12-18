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COVID-19: світ встановив новий абсолютний рекорд з кількості заражень за добу 

П'ятниця, 18 грудня 2020, 05:01

Станом на 18 грудня в світі за добу діагностували понад 700 тисяч нових заражень COVID-19. Померло за останню добу 12 825 ковід-хворих.

Джерело: Worldometers

Деталі: У світі виявили 721 392 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 245 386 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. 

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна тримається на 12-му місці.

 
Статистика за 16  грудня

Наразі всього в світі діагностовано 75 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 52 мільйони хворих вилікувалися, 1 666 173 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 20 мільйонів людей.

Що передувало: За минулу добу у світі була підтверджена рекордна кількість випадків коронавірусу, майже 715 тисяч, та рекордна кількість смертей – 13 446. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: коронавірус


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