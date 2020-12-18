COVID-19: світ встановив новий абсолютний рекорд з кількості заражень за добу
Станом на 18 грудня в світі за добу діагностували понад 700 тисяч нових заражень COVID-19. Померло за останню добу 12 825 ковід-хворих.
Джерело: Worldometers
Деталі: У світі виявили 721 392 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 245 386 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.
У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна тримається на 12-му місці.
Наразі всього в світі діагностовано 75 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 52 мільйони хворих вилікувалися, 1 666 173 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 20 мільйонів людей.
Що передувало: За минулу добу у світі була підтверджена рекордна кількість випадків коронавірусу, майже 715 тисяч, та рекордна кількість смертей – 13 446.
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