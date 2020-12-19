ДСНС попереджає про туман і посилення льодових явищ
Субота, 19 грудня 2020, 08:08
Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про туман у західних областях та посилення льодових явищ на Дніпровських водосховищах.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, 19 грудня вранці у західних областях туман, видимість 200-500 м".
"За данима УкрГідрометцентру, у зв'язку зі зниженням температури повітря, 20-23 грудня на Дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища) очікується посилення льодових явищ".
Українська правда