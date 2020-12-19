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ГСЧС предупреждает о тумане и усилении ледовых явлений

Суббота, 19 декабря 2020, 09:08

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о тумане в западных областях и усилении ледовых явлений на Днепровских водохранилищах.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По данным УкрГидрометцентра, 19 декабря утром в западных областях туман, видимость 200-500 м".

"По данным Укргидрометцентра, в связи со снижением температуры воздуха, 20-23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений".

Украинская правда
Темы: ГСЧСпогода


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