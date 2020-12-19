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США планують закрити два останніх консульства в Росії

Субота, 19 грудня 2020, 09:35
США планують закрити два останніх консульства в Росії

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про свій намір закрити два останніх американських консульства в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Минулого тижня Держдепартамент повідомив законодавцям, що назавжди закриє консульство у Владивостоці і тимчасово призупинить роботу консульства в Єкатеринбурзі.

Повідомлення було відправлено до Конгресу 10 грудня, але в той час не привернула особливої ​​уваги. У повідомленні Конгресу йдеться, що закриття пов'язане з обмеженнями, введеними російською владою в 2017 році на кількість американських дипломатів, яким дозволено працювати в країні.

Після закриття єдиним дипломатичним центром США в Росії буде посольство в Москві. Росія наказала закрити консульство США в Санкт-Петербурзі в 2018 році після того, як США наказали закрити російське консульство в Сіетлі у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Консульство у Владивостоці було тимчасово закрито у березні через пандемію коронавірусу, і співробітники вже почали вивозити обладнання, документи та інші речі. У консульствах у Владивостоці і Єкатеринбурзі працюють 10 американських дипломатів і 33 місцевих співробітники.

Точні терміни закриття ще не визначені. Згідно з повідомленням, американський персонал буде переведений в посольство в Москві, а місцеві жителі будуть звільнені. За оцінками відомства, остаточне закриття консульства у Владивостоці дозволить заощадити $3,2 мільйона в рік.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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