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США планируют закрыть два последних консульства в России

Суббота, 19 декабря 2020, 10:35

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о своем намерении закрыть два последних оставшихся американских консульства в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

На прошлой неделе Госдепартамент сообщил законодателям, что навсегда закроет консульство во Владивостоке и временно приостановит работу консульства в Екатеринбурге.

Уведомление было отправлено в Конгресс 10 декабря, но в то время не привлекло особого внимания. В уведомлении Конгрессу говорится, что закрытие связано с ограничениями, введенными российскими властями в 2017 году на количество американских дипломатов, которым разрешено работать в стране.

После закрытия единственным дипломатическим центром США в России будет посольство в Москве. Россия приказала закрыть консульство США в Санкт-Петербурге в 2018 году после того, как США приказали закрыть российское консульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Консульство во Владивостоке было временно закрыто в марте из-за пандемии коронавируса, и сотрудники уже начали вывозить оборудование, документы и другие вещи. В консульствах во Владивостоке и Екатеринбурге работают 10 американских дипломатов и 33 местных сотрудника.

Точные сроки закрытия еще не определены. Согласно уведомлению, американский персонал будет переведен в посольство в Москве, а местные жители будут уволены. По оценкам ведомства, окончательное закрытие консульства во Владивостоке позволит сэкономить $3,2 миллиона в год.

Темы: СШАРосcия


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