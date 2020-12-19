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Італія оголосила локдаун на Різдво і Новий рік

Субота, 19 грудня 2020, 10:59

Уряд Італії оголосив про введення загальнонаціонального карантину протягом більшої частини різдвяного і новорічного періоду для боротьби зі зростанням числа випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Обмеження "червоної зони" будуть діяти по всій Італії з 24 по 27 грудня, з 31 грудня по 3 січня і з 5 по 6 січня.

Неосновні магазини, ресторани і бари будуть закриті, а італійцям дозволено подорожувати тільки по роботі, за станом здоров'я і з надзвичайних обставин.

"У цей період люди можуть виходити з дому тільки по роботі, в разі потреби і за станом здоров'я", - сказав прем'єр-міністр Джузеппе Конте.

Правила дозволять людям приймати вдома максимум двох гостей, не рахуючи дітей молодше 14 років. Комендантська година діятиме з 22:00 до 05:00.

Слабші обмеження будуть діяти з 28 по 30 грудня і 4 січня. У ці дні люди зможуть вільно залишати свої будинки, але бари і ресторани залишаться закритими.

Конте сказав, що правила були розроблені, щоб "дозволити мінімальну соціалізацію, яка підходить для цього періоду".

Він сказав, що поліція не буде перевіряти дотримання правил в приватних приміщеннях, але закликав італійців діяти відповідально.

"Наші експерти серйозно побоювалися, що в період Різдва кількість справ різко зросте ... Тому ми повинні були діяти", - сказав прем'єр.

В Італії зареєстровано найвищу кількість загиблих від Covid в Європі, близько 68 000.

Теми: Італіякарантинкоронавірус


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