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Италия объявила локдаун на Рождество и Новый год

Суббота, 19 декабря 2020, 10:59

Правительство Италии объявило о введении общенационального карантина на протяжении большей части рождественского и новогоднего периода для борьбы с ростом числа случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Ограничения "красной зоны" будут действовать по всей Италии с 24 по 27 декабря, с 31 декабря по 3 января и с 5 по 6 января.

Неосновные магазины, рестораны и бары будут закрыты, а итальянцам разрешено путешествовать только по работе, по состоянию здоровья и по чрезвычайным обстоятельствам.

"В этот период люди "могут выходить из дома только по работе, по необходимости и по состоянию здоровья", - сказал премьер-министр Джузеппе Конте.

Правила позволят людям принимать в своих домах максимум двух гостей, не считая детей младше 14 лет. Комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00.

Более слабые ограничения будут действовать с 28 по 30 декабря и 4 января. В эти дни люди смогут свободно покидать свои дома, но бары и рестораны останутся закрытыми.

Конте сказал, что правила были разработаны, чтобы "позволить минимальную социализацию, подходящую для этого периода".

Он сказал, что полицию не будут посылать в дома людей для проверки соблюдения правил, но призвал итальянцев действовать ответственно.

"Наши эксперты серьезно опасались, что в период Рождества количество дел резко возрастет ... Поэтому мы должны были действовать", - сказал премьер.

В Италии зарегистрировано самое высокое число погибших от Covid в Европе, около 68 000.

Темы: Италиякарантинкоронавирус


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