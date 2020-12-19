Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Италия объявила локдаун на Рождество и Новый год

Суббота, 19 декабря 2020, 09:59
Италия объявила локдаун на Рождество и Новый год

Правительство Италии объявило о введении общенационального карантина на протяжении большей части рождественского и новогоднего периода для борьбы с ростом числа случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Ограничения "красной зоны" будут действовать по всей Италии с 24 по 27 декабря, с 31 декабря по 3 января и с 5 по 6 января.

Неосновные магазины, рестораны и бары будут закрыты, а итальянцам разрешено путешествовать только по работе, по состоянию здоровья и по чрезвычайным обстоятельствам.

"В этот период люди "могут выходить из дома только по работе, по необходимости и по состоянию здоровья", - сказал премьер-министр Джузеппе Конте.

Правила позволят людям принимать в своих домах максимум двух гостей, не считая детей младше 14 лет. Комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00.

Более слабые ограничения будут действовать с 28 по 30 декабря и 4 января. В эти дни люди смогут свободно покидать свои дома, но бары и рестораны останутся закрытыми.

Конте сказал, что правила были разработаны, чтобы "позволить минимальную социализацию, подходящую для этого периода".

Он сказал, что полицию не будут посылать в дома людей для проверки соблюдения правил, но призвал итальянцев действовать ответственно.

"Наши эксперты серьезно опасались, что в период Рождества количество дел резко возрастет ... Поэтому мы должны были действовать", - сказал премьер.

В Италии зарегистрировано самое высокое число погибших от Covid в Европе, около 68 000.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Италиякарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Италия
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: