Байден у понеділок публічно зробить щеплення від коронавірусу

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден отримає вакцинацію проти COVID-19 публічно в понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Обраний віцепрезидент Камала Харріс і її чоловік Дуг Емхофф зроблять щеплення наступного тижня, щоб уникнути ситуації, в якій всі лідери нової адміністрації можуть відчути побічні ефекти одночасно.

Віцепрезидент США Майк Пенс 18 грудня отримав щеплення від коронавірусу, ставши найвищим вакцинованим посадовцем країни.

Наразі невідомо, коли Дональд Трамп, який вже перехворів на COVID-19, отримає щеплення.

Нагадаємо, 14 грудня у Сполучених Штатах почалася вакцинація проти COVID-19, яка стане найбільшою в історії країни кампанією з імунізації населення.