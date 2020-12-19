Байден в понедельник публично сделает прививку от коронавируса

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден получит вакцинирование против Covid-19 публично в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Избранный вице-президент Камала Харрис и ее супруг Дуг Эмхофф сделают прививку на следующей неделе, чтобы избежать ситуации, в которой все лидеры новой администрации могут испытать побочные эффекты одновременно.

Вице-президент США Майк Пенс 18 декабря получил прививку от коронавируса, став самым высокопоставленным вакцинированным должностным лицом страны.

Пока неизвестно, когда Дональд Трамп, который уже переболел COVID-19 получит прививки.

Напомним, 14 декабря в Соединенных Штатах началась вакцинация против COVID-19, которая станет крупнейшей в истории страны кампанией по иммунизации населения.