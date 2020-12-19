Австрія запровадить третій національний карантин з 26 грудня

Австрія з 26 грудня вводить третій національний карантин, але тим, хто візьме участь у запланованій в січні серії програм масового тестування, буде надано більше свободи.

Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Ми вирішили, що проведемо Різдво, як і планували, але потім знову посилюємо заходи", - сказав Курц.

За його словами, мета полягає в тому, щоб домогтися показника захворюваності за сім днів до менше ніж 100 випадків на 100 000 жителів, а потім зберегти низькі показники за допомогою масових тестів.

В даний час семиденна захворюваність в Австрії становить 205 випадків на 100 000 жителів.

7 грудня Австрія дещо послабила заходи ізоляції, але кількість хворих і смертність залишилися високими. За словами Курца, ці заходи були "єдиним можливим способом відновити туризм, культурне життя, ресторани та кафе під час пандемії і в той же час уникнути повторного зростання числа людей".

Перший етап включатиме в себе ще один карантин від коронавірусу. Другий етап буде спрямований на підтримання низького рівня захворюваності, а третій етап буде поверненням до деякої формі нормального життя для 9 мільйонів громадян і жителів Австрії.

Пересування поза домом знову буде обмежено такими цілями, як покупка їжі або заняття спортом. Заходи ізоляції включають дистанційне навчання в усіх школах, а з 18 січня знову дозволені особисті уроки. У цей період закриються другорядні магазини, а також перукарні.

Однак з 16 по 18 січня буде ще один раунд масових тестів, і тим, у кого тест негативний, буде дозволено ходити магазинами і знову зустрічатися з людьми. "Для всіх тих, хто не бажає проходити тестування, правила ізоляції діятимуть ще тиждень", - сказав канцлер.

Очікується, що готелі і культурні об'єкти будуть перевіряти результати тестів після прибуття, в той час як поліція буде проводити вибіркові перевірки в інших сферах.

Тестування буде обов'язковим для людей певних професій: вчителі і викладачі початкової школи, перукарі та інші служби, де тісний контакт неминучий, роздрібна торгівля (тільки при прямому контакті з клієнтом), охорону здоров'я (всі професії з контактом з пацієнтом) і будівельна промисловість (переважно на рівні компанії).