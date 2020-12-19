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Австрия введет третий национальный карантин с 26 декабря

Суббота, 19 декабря 2020, 11:41
Австрия введет третий национальный карантин с 26 декабря

Австрия с 26 декабря вводит третий национальный карантин, но тем, кто примет участие в запланированной в январе серии программ массового тестирования, будет предоставлено больше свободы.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Мы решили, что проведем Рождество, как и планировали, но затем снова ужесточаем меры", - сказал Курц.

По его словам, цель состоит в том, чтобы добиться показателя заболеваемости за семь дней до менее 100 случаев на 100 000 жителей, а затем сохранить низкие показатели с помощью массовых тестов.

В настоящее время семидневная заболеваемость в Австрии составляет 205 случаев на 100 000 жителей.

7 декабря Австрия несколько ослабила меры изоляции, но количество заболевших и смертность остались высокими. По словам Курца, эти меры были "единственным возможным способом возобновить туризм, культурную жизнь, рестораны и кафе во время пандемии и в то же время избежать повторного роста числа людей".

Первый этап будет включать в себя еще один карантин от коронавируса. Второй этап будет направлен на поддержание низкого уровня заболеваемости коронавирусом, а третий этап будет представлять собой возврат к некоторой форме нормальной жизни для 9 миллионов граждан и жителей Австрии.

Передвижение вне дома снова будет ограничено такими целями, как покупка еды или занятия спортом.

Меры изоляции включают дистанционное обучение во всех школах, а с 18 января снова разрешены личные уроки.

В этот период закроются второстепенные магазины, а также парикмахерские.

Однако с 16 по 18 января будет еще один раунд массовых тестов, и тем, у кого тест отрицательный, будет разрешено ходить по магазинам и снова встречаться с людьми. "Для всех тех, кто не желает проходить тестирование, правила изоляции будут действовать еще неделю", - сказал канцлер.

Ожидается, что отели и культурные объекты будут проверять результаты тестов по прибытии, в то время как полиция будет проводить выборочные проверки в других сферах.

Тестирование будет обязательным для людей определенных профессий: учителя и преподаватели начальной школы, парикмахеры и другие службы, где тесный контакт неизбежен, розничная торговля (только при прямом контакте с клиентом), здравоохранение (все профессии с контактом с пациентом) и строительная промышленность (предпочтительно на уровне компании).

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Темы: Австриякарантинкоронавирус
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