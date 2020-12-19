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На Одещині серед фруктів знайшли кокаїн на 12 мільйонів доларів

Субота, 19 грудня 2020, 13:29
ДПСУ

На Одещині прикордонники викрили міжнародний канал контрабанди кокаїну до ЄС.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Чергову партію кокаїну виявили співробітники Держприкордонслужби спільно з іншими правоохоронними органами в рамках програми по контролю за контейнерними перевезеннями.

Наркотики прибули в Україну до морського порту "Південний" з Еквадору у контейнері з вантажем фруктів.

Заздалегідь правоохоронцям стало відомо, що кінцевим пунктом доставки "елітного наркотика" мала бути одна з країн ЄС. Прикордонники здійснили оперативний супровід контейнера та зупинили контрабандний вантаж наркотиків з території України у міжнародному пункті пропуску "Старокозаче".

 

Кокаїн вагою 54 кг (разом із пакуванням) був розфасований у 46 брикетах та захований у вентиляційних люках контейнеру. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку сягає 12 мільйонів доларів США.

Розпочато кримінальне провадження за ст.305 ККУ "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів".

У Прикордонній службі зазначили, що лише цього року в морських портах на Одещині вдалося виявити понад 500 кг кокаїну.

Теми: Одеська областьПрикордонна службанаркотики


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