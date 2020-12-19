В Одесской области среди фруктов нашли кокаин на 12 миллионов долларов

В Одесской области пограничники разоблачили международный канал контрабанды кокаина в ЕС.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Очередную партию кокаина обнаружили сотрудники Госпогранслужбы совместно с другими правоохранительными органами в рамках программы по контролю за контейнерными перевозками.

Наркотики прибыли в Украину в морской порт "Южный" из Эквадора в контейнере с грузом фруктов.

Заранее правоохранителям стало известно, что конечным пунктом доставки "элитного наркотика" должна была быть одна из стран ЕС. Пограничники провели оперативное сопровождение контейнера и остановили контрабандный груз наркотиков с территории Украины в международном пункте пропуска "Староказачье".

Кокаин весом 54 кг (вместе с упаковкой) был расфасован в 46 брикетах и ​​спрятан в вентиляционных люках контейнера. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает 12 миллионов долларов США.

Начато уголовное производство по ст.305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

В Пограничной службе отметили, что только в этом году в морских портах Одесской области удалось обнаружить более 500 кг кокаина.