Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесской области среди фруктов нашли кокаин на 12 миллионов долларов

Суббота, 19 декабря 2020, 12:29
В Одесской области среди фруктов нашли кокаин на 12 миллионов долларов
ГПСУ

В Одесской области пограничники разоблачили международный канал контрабанды кокаина в ЕС.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Очередную партию кокаина обнаружили сотрудники Госпогранслужбы совместно с другими правоохранительными органами в рамках программы по контролю за контейнерными перевозками.

Наркотики прибыли в Украину в морской порт "Южный" из Эквадора в контейнере с грузом фруктов.

Заранее правоохранителям стало известно, что конечным пунктом доставки "элитного наркотика" должна была быть одна из стран ЕС. Пограничники провели оперативное сопровождение контейнера и остановили контрабандный груз наркотиков с территории Украины в международном пункте пропуска "Староказачье".

 

Кокаин весом 54 кг (вместе с упаковкой) был расфасован в 46 брикетах и ​​спрятан в вентиляционных люках контейнера. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает 12 миллионов долларов США.

Начато уголовное производство по ст.305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

В Пограничной службе отметили, что только в этом году в морских портах Одесской области удалось обнаружить более 500 кг кокаина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одесская областьПограничная службанаркотики
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Одесская область
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
В Одесской области была ракетная угроза
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: