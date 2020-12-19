Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Швейцарія затвердила вакцину Pfizer/BioNTech

Субота, 19 грудня 2020, 12:53
Швейцарія затвердила вакцину Pfizer/BioNTech

Швейцарський регулюючий орган з лікарських засобів Swissmedic дозволив використання вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті регулятора.

"Згідно з даними, оціненими Швейцарською агенцією терапевтичних продуктів, захист від вакцинації через сім днів після другої вакцинації становить понад 90%. Це перший у світі стандартний дозвіл", - йдеться в заяві.

Відзначається, що Swissmedic отримала заявку на схвалення два місяці тому. Доступні до теперішнього часу дані показали порівнянний високий рівень ефективності у всіх досліджуваних вікових групах і відповідали вимогам безпеки.

"Людям у віці 16 років і старше можна зробити щеплення від нового типу коронавірусу (SARS-CoV-2) з урахуванням офіційних рекомендацій федерального уряду з вакцинації. Для оптимального захисту від вакцинації рекомендується проводити дві внутрішньом'язові вакцинації з інтервалом не менше 21 дня", - йдеться в заяві.

Swissmedic також розглядає заявки на вакцини COVID-19 від Moderna і AztraZeneca.

Нагадаємо, у Великій Британії за перший тиждень вакцинації від коронавірусу щеплення препаратом Pfizer/BioNTech отримали 137 897 людей. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Швейцаріякоронавірусвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Швейцарія
До Швейцарії з початку війни ввезли 75 тонн російського золота – розслідування
Швейцарія не дозволила реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які готували для України
У нейтральній Швейцарії дізнались, як їхні бронеавтомобілі потрапили в Україну
Останні новини
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
Усі новини...
Реклама: