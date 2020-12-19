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Швейцарія затвердила вакцину Pfizer/BioNTech

Субота, 19 грудня 2020, 13:53

Швейцарський регулюючий орган з лікарських засобів Swissmedic дозволив використання вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті регулятора.

"Згідно з даними, оціненими Швейцарською агенцією терапевтичних продуктів, захист від вакцинації через сім днів після другої вакцинації становить понад 90%. Це перший у світі стандартний дозвіл", - йдеться в заяві.

Відзначається, що Swissmedic отримала заявку на схвалення два місяці тому. Доступні до теперішнього часу дані показали порівнянний високий рівень ефективності у всіх досліджуваних вікових групах і відповідали вимогам безпеки.

"Людям у віці 16 років і старше можна зробити щеплення від нового типу коронавірусу (SARS-CoV-2) з урахуванням офіційних рекомендацій федерального уряду з вакцинації. Для оптимального захисту від вакцинації рекомендується проводити дві внутрішньом'язові вакцинації з інтервалом не менше 21 дня", - йдеться в заяві.

Swissmedic також розглядає заявки на вакцини COVID-19 від Moderna і AztraZeneca.

Нагадаємо, у Великій Британії за перший тиждень вакцинації від коронавірусу щеплення препаратом Pfizer/BioNTech отримали 137 897 людей. 

Теми: Швейцаріякоронавірусвакцинація


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