Швейцария утвердила вакцину Pfizer/BioNTech

Швейцарский регулирующий орган по лекарственным средствам Swissmedic разрешил использование вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте регулятора.

"Согласно данным, оцененным Швейцарским агентством терапевтических продуктов, защита от вакцинации через семь дней после второй вакцинации составляет более 90%. Это первое в мире стандартное разрешение", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Swissmedic получила заявку на одобрение два месяца назад. Доступные к настоящему времени данные показали сопоставимый высокий уровень эффективности во всех исследуемых возрастных группах и соответствовали требованиям безопасности.

"Людям в возрасте 16 лет и старше можно сделать прививку от нового типа коронавируса (SARS-CoV-2) с учетом официальных рекомендаций федерального правительства по вакцинации. Для оптимальной защиты от вакцинации рекомендуется проводить две внутримышечные вакцинации с интервалом не менее 21 дня", - говорится в заявлении.

Swissmedic также рассматривает заявки на вакцины COVID-19 от Moderna и AztraZeneca.

Напомним, в Британии за первую неделю вакцинации от коронавируса прививки препаратом Pfizer/BioNTech получили 137 897 человек.