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У Білорусі хочуть брати гроші за виїзд із країни

Субота, 19 грудня 2020, 14:55

Влада Білорусі пропонує ввести збір за перетин кордону при виїзді з країни.

Джерело: міністр фінансів Білорусі Юрій Селіверстов у коментарі БЕЛТА

Деталі: Згідно з проєктом закону "Про зміну Податкового кодексу", обласним Радам депутатів можуть дозволити вводити місцевий збір за перетин кордону транспортними засобами, максимальна маса яких не перевищує 5 т, у розмірі не більше трьох базових величин.

Пряма мова: "Об'єктом стягнення цього збору буде транспортний засіб, що перетинає кордон на виїзд".

Деталі: За його словами, якщо такий підхід буде схвалений, зібрані кошти з урахуванням пандемії можуть направлятися на заходи з дезінфекції, забезпечення необхідним пунктів пропуску.

Міністр нагадав, що певну кількість років тому такий збір уже існував.

Теми: Білорусь


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