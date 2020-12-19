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В Беларуси хотят брать деньги за выезд из страны

Суббота, 19 декабря 2020, 14:55

Власти Беларуси предлагают ввести сбор за пересечение границы при выезде из страны.

Источник: министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов в комментарии БЕЛТА

Детали: Согласно проекту закона "Об изменении Налогового кодекса", областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, в размере не более трех базовых величин.

Прямая речь: "Объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд".

Детали: По его словам, если такой подход будет одобрен, собранные средства с учетом пандемии могут направляться на мероприятия по дезинфекции, обеспечению необходимым пунктов пропуска.

Министр напомнил, что определенное количество лет назад такой сбор уже существовал.

Темы: Беларусь


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