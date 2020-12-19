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Помпео звинуватив РФ у масштабній кібератаці на відомства і компанії США

Субота, 19 грудня 2020, 15:13

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у причетності до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії, яка тривала з весни 2020 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Помпео заявив в інтерв'ю в авторській програмі американського журналіста Марка Левіна.

"Це було дуже важливе відкриття, і я вважаю, що тепер ми можемо абсолютно чітко сказати, що саме росіяни брали участь в цій діяльності", - сказав Помпео.

Держсекретар засудив масштабну операцію, яка полягає, зокрема, в "проникненні в системи американського уряду" з використанням програмного забезпечення.

Росія категорично заперечує свою причетність до цієї справи. "Росія не веде наступальних операцій в кіберпросторі", - заявили в посольстві Росії у Вашингтоні.

Скоординована хакерська атака на американські відомства почалася в березні, 14 грудня Вашингтон підтвердив, що цілями стали американське міністерство фінансів і Національне управління з телекомунікацій і інформації.

За даними корпорації Microsoft, яка також зазнала нападу, метою хакерів стали понад 40 урядових агентств, аналітичних центрів, неурядових організацій та IT-компаній. Цілі розташовувалися не тільки в США, але і в Канаді, Великій Британії, Іспанії, Бельгії, Ізраїлі, Мексиці й Об'єднаних Арабських Еміратах.

Теми: СШАРосія


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