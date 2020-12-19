Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Помпео заявил в интервью в авторской программе американского журналиста Марка Левина.

"Это было очень важно открытие, и я считаю, что теперь мы можем абсолютно четко сказать, что именно россияне участвовали в этой деятельности", - сказал Помпео.

Госсекретарь осудил масштабную операцию, которая заключается, в частности, в "проникновении в системы американского правительства" с использованием программного обеспечения.

Россия категорически отрицает свою причастность к этому делу. "Россия не ведет наступательных операций в киберпространстве", - заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Скоординированная хакерская атака на американские ведомства началась в марте 14 декабря Вашингтон подтвердил, что целями стали американское Министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.

По данным корпорации Microsoft, которая также подверглась нападению, целью хакеров стали более 40 правительственных агентств, аналитических центров, неправительственных организаций и IT-компаний.

Цели располагались не только в США, но и в Канаде, Великобритании, Испании, Бельгии, Израиле, Мексике и Объединенных Арабских Эмиратах.