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У неділю снігу в Україні буде мало, на сході похолодає

Субота, 19 грудня 2020, 15:49
Соня Лукашова, УП

У неділю на Лівобережжі та в Криму очікується невеликий сніг, на решті території країни – без опадів, на сході почнеться зниження температури повітря.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: На Правобережжі вночі і вранці туман. У східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях місцями ожеледиця.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. Вночі у східних областях 2-7° морозу, вдень у більшості західних та Одеській областях 1-6° тепла.

У Києві в неділю без істотних опадів, вночі та вранці туман. Температура протягом доби 0-2° тепла.

 

У понеділок, 21 грудня, у східних і південно-східних областях України невеликий сніг. На решті території без істотних опадів.

По всій території країни, крім західних областей, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с.

 

Температура у східних і північно-східних областях вночі 3-10°, вдень 1-6° морозу. На решті території вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла. Вдень на півдні Одеської області, на Закарпатті і Прикарпатті 0-5° тепла.

У Києві в понеділок без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.

Теми: погода


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