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В воскресенье снега в Украине будет мало, на востоке похолодает

Суббота, 19 декабря 2020, 15:49
Соня Лукашова, УП

В воскресенье на Левобережье и в Крыму ожидается небольшой снег, на остальной территории страны – без осадков, на востоке начнется снижение температуры воздуха.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: На Правобережье ночью и утром туман. В восточных, Черниговской, Сумской и Полтавской областях местами гололедица.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. Ночью в восточных областях 2-7° мороза, днем в большинстве западных и Одесской областях 1-6° тепла.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура в течение суток 0-2° тепла.

 

В понедельник, 21 декабря, в восточных и юго-восточных областях Украины небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков.

По всей территории страны, кроме западных областей, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с.

 

Температура в восточных и северо-восточных областях ночью 3-10°, днем 1-6° мороза. На остальной территории ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. Днем на юге Одесской области, в Закарпатье и Прикарпатье 0-5° тепла.

В Киеве в понедельник без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.

Темы: погода


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