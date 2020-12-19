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У Польщі різко зросло негативне ставлення до церкви

Субота, 19 грудня 2020, 15:11
У Польщі різко зросло негативне ставлення до церкви

Церква в Польщі втрачає своїх прихильників і є установою, діяльність якого поляки оцінюють негативно.

Про це свідчить останнє опитування CBOS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на О2.pl.

47% респондентів заявили, що вважають діяльність Римо-католицької церкви в Польщі "негативною". 41% вважає діяльність "позитивною".

Все це, швидше за все, пов'язано з недавніми гучними справами про виявлення педофілії серед священиків, а також з багатьма іншими випадками.

У березні 57% поляків позитивно оцінили діяльність церкви, тоді як негативно висловилися лише 32% респондентів.

Соціологи наголошують, що давно не було таких значних змін, на які, можливо, вплинули рішення Конституційного суду, які громадяни пов'язують з діяльністю католицької церкви.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. 

Після цього у Варшаві та по всій країні почалися масові акції протесту. 

Детальніше про ці протести можна почитати у статті "Жіночий страйк, який змінив країну: як Польща протестує проти заборони абортів".

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Теми: Польщацерква
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