В Польше резко возросло отрицательное отношение к церкви

Церковь в Польше теряет своих прихожан и является учреждением, деятельность которого поляки оценивают негативно.

Об этом свидетельствует последний опрос CBOS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на О2.pl.

47% респондентов заявили, что считают деятельность Римско-католической церкви в Польше "негативной". 41% считает деятельность "позитивной".

Все это, скорее всего, связано с недавними громкими делами по выявленной педофилии среди священников, а также со многими другими случаями.

В марте 57% поляков положительно оценили деятельность церкви, тогда как отрицательно высказались только 32% респондентов.

Социологи отмечают, что давно не было таких значительных изменений, на которые, возможно, повлияли решения Конституционного суда, которые граждане связывают с деятельностью католической церкви.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

После этого в Варшаве и по всей стране начались массовые акции протеста.

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