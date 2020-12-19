Справа про розбещення маленьких дівчат: директору дитбудинку вручили підозру

Прокуратура Одещини вручила підозру Віктору Проценку – відстороненому директору спеціалізованого будинку дитини в Ізмаїлі. Його звинувачують у сексуальному насильстві та розбещенні трьох дівчат віком 5-7 років.

Джерело: Hromadske з посиланням на речницю Одеської обласної прокуратури Ірину Коваленко

Деталі: За версією слідства, директор дитячого будинку Проценко з червня 2018 року по серпень 2020 року систематично приводив до свого службового кабінету трьох дівчат віком від п’яти до семи років під приводом ігор, перегляду мультфільмів та пригощання солодощами.

Слідчі наголошують, що результати проведених експертиз дали підстави для оголошення чоловікові підозри.

Найближчим часом суд обере Віктору Проценку запобіжний захід, при цьому прокуратура наполягатиме на триманні під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Пряма мова речниці прокуратури: "Керівник дитбудинку, використовуючи довіру, свій авторитет та вплив на малечу, їх залежне становище та неспроможність чинити опір, неодноразово вчиняв щодо дітей сексуальне насилля та розпусні дії".

Передісторія: Поліція почала розслідувати ймовірне розбещення неповнолітніх у дитячому будинку в Ізмаїлі на початку вересня. Тоді до правоохоронців звернулася медсестра Олена Бирка, яка працює у закладі вже 20 років.

Після початку розслідування Проценка відсторонили від займаної посади.

Віктор Проценко

Віктор Проценко — єдиний та незмінний керівник вказаного будинку дитини з дня його заснування. Раніше він працював лікарем-педіатром в Ізмаїльській міській лікарні.