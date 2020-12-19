Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело о развращении маленьких девочек: директору детдома вручили подозрение

Суббота, 19 декабря 2020, 15:35
Дело о развращении маленьких девочек: директору детдома вручили подозрение

Прокуратура Одесской области вручила подозрение Виктору Проценко – отстраненному директору специализированного дома ребенка в Измаиле. Его обвиняют в сексуальном насилии и развращении трех девочек 5-7 лет.

Источник: Hromadske со ссылкой на пресс-секретаря Одесской областной прокуратуры Ирину Коваленко

Детали: По версии следствия, директор детского дома Проценко с июня 2018 года по август 2020 систематически приводил в свой служебный кабинет трех девочек в возрасте от пяти до семи лет под предлогом игр, просмотра мультфильмов и угощения сладостями.

Следователи отмечают, что результаты проведенных экспертиз дали основания для объявления мужчине подозрения.

В ближайшее время суд изберет Виктору Проценко меру пресечения, при этом прокуратура будет настаивать на содержании под стражей. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Прямая речь пресс-секретаря прокуратуры: "Руководитель детдома, используя доверие, свой авторитет и влияние на малышей, их зависимое положение и неспособность сопротивляться, неоднократно совершал в отношении детей сексуальное насилие и развратные действия".

Предыстория: Полиция начала расследовать возможное растление несовершеннолетних в детском доме в Измаиле в начале сентября. Тогда в полицию обратилась медсестра Елена Бирка, которая работает в заведении уже 20 лет.

После начала расследования Проценко отстранили от занимаемой должности.

Виктор Проценко
Виктор Проценко

Виктор Проценко - единственный и бессменный руководитель указанного дома ребенка со дня его основания. Ранее он работал врачом-педиатром в Измаильской городской больницы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: детискандалпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
дети
Посланник Папы Римского работает над механизмом возвращения украинских детей из РФ
Они ждали Украину. История фабрикации дела и убийства двух подростков в оккупированом РФ Бердянске
Белорусский паралимпиец организует похищение украинских детей с оккупированных территорий – Спротив
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: