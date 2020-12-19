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Дело о развращении маленьких девочек: директору детдома вручили подозрение

Суббота, 19 декабря 2020, 16:35

Прокуратура Одесской области вручила подозрение Виктору Проценко – отстраненному директору специализированного дома ребенка в Измаиле. Его обвиняют в сексуальном насилии и развращении трех девочек 5-7 лет.

Источник: Hromadske со ссылкой на пресс-секретаря Одесской областной прокуратуры Ирину Коваленко

Детали: По версии следствия, директор детского дома Проценко с июня 2018 года по август 2020 систематически приводил в свой служебный кабинет трех девочек в возрасте от пяти до семи лет под предлогом игр, просмотра мультфильмов и угощения сладостями.

Следователи отмечают, что результаты проведенных экспертиз дали основания для объявления мужчине подозрения.

В ближайшее время суд изберет Виктору Проценко меру пресечения, при этом прокуратура будет настаивать на содержании под стражей. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Прямая речь пресс-секретаря прокуратуры: "Руководитель детдома, используя доверие, свой авторитет и влияние на малышей, их зависимое положение и неспособность сопротивляться, неоднократно совершал в отношении детей сексуальное насилие и развратные действия".

Предыстория: Полиция начала расследовать возможное растление несовершеннолетних в детском доме в Измаиле в начале сентября. Тогда в полицию обратилась медсестра Елена Бирка, которая работает в заведении уже 20 лет.

После начала расследования Проценко отстранили от занимаемой должности.

Виктор Проценко
Виктор Проценко

Виктор Проценко - единственный и бессменный руководитель указанного дома ребенка со дня его основания. Ранее он работал врачом-педиатром в Измаильской городской больницы.

Темы: детискандалпрокуратура


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