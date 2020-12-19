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У Німеччині готові до щеплень від коронавірусу, як тільки схвалять вакцину

Субота, 19 грудня 2020, 15:54

Місцеві центри вакцинації від коронавірусу в Німеччині перебувають в режимі очікування і можуть почати щеплення з повідомленням за чотири або п'ять днів.

Про це заявив виконавчий директор Німецької асоціації міст Гельмут Деді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Крім самої вакцини, центри з 15 грудня забезпечені матеріалами, приміщеннями та адміністративною підтримкою.

Деді попередив, що буде потрібно досить персоналу, готового допомогти, і що місцеві органи охорони здоров'я вже працюють на межі.

"Як тільки вакцина буде в наявності, кампанія не повинна зазнати невдачі через брак персоналу", - сказав він.

Початок вакцинації в Німеччині очікується 27 грудня, якщо вакцина буде схвалена до цього.

У суботу за останні 24 години було зареєстровано близько 31 300 випадків зараження, 702 людини померли. Минулого тижня в Німеччині був встановлений новий рекорд як за щоденними випадками - 33 777 випадків в п'ятницю, так і за смертельними випадками - 952 в середу.

Раніше стало відомо, що усі держави-члени Європейського союзу планують почати вакцинацію від COVID-19 з 27 грудня. Очікується, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалить вакцину 21 грудня.

"Українська правда" в Threads

Теми: Німеччинакоронавірусвакцинація
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