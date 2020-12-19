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В Германии готовы к прививкам от коронавируса, как только одобрят вакцину

Суббота, 19 декабря 2020, 16:54

Местные центры вакцинации против коронавируса в Германии находятся в режиме ожидания и могут начать вакцинацию с уведомлением за четыре или пять дней.

Об этом заявил исполнительный директор Немецкой ассоциации городов Гельмут Деди, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Помимо самой вакцины, центры с 15 декабря обеспечены материалами, помещениями и административной поддержкой.

Он предупредил, что потребуется достаточно персонала, готового помочь, и что местные органы здравоохранения уже работают на пределе.

"Как только вакцина будет в наличии, кампания не должна потерпеть неудачу из-за нехватки персонала", - сказал он.

Начало вакцинации в Германии ожидается 27 декабря, если вакцина будет одобрена до этого.

В субботу за последние 24 часа было зарегистрировано около 31 300 случаев заражения, 702 человека умерли. На прошлой неделе в Германии был установлен новый рекорд как по ежедневным случаям - 33 777 случаев в пятницу, так и по смертельным случаям - 952 в среду.

Напомним, все государства-члены Европейского Союза планируют начать вакцинацию от COVID-19 с 27 декабря. Ожидается, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрит вакцину 21 декабря.

Темы: Германиякоронавирусвакцинация


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