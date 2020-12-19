РФ посилила репресії в окупованому Криму – МЗС України

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар під час Ради ООН повідомила, що російська влада продовжує репресивну кампанію у захопленому Криму, перш за все – проти кримських татар.

Джерело: пресслужба МЗС України

Пряма мова: "Росія використовує пандемію коронавірусу для посилення репресивної політики в тимчасово окупованому Криму".

Деталі: Джеппар констатувала, що в Криму політв'язні та особи з симптомами COVID-19 позбавлені належної медичної допомоги.

Вона звернула особливу увагу на ситуацію з Теймуром Абдуллаєвим, який, незважаючи на коронавірусну хворобу, був переведений у штрафний ізолятор.

Дипломат також наголосила, що, попри вимоги Четвертої Женевської конвенції, Росія не вживає заходів для стримування пандемії на півострові, веде масові заходи військового характеру, включаючи незаконний призов, а реальні дані щодо кількості хворих та смертей – приховуються окупантами.

Крім того, за даними МЗС України, Росія жорстко обмежила пересування громадян між Кримом і материковою Україною, що негативно позначається на демографічній ситуації на півострові й освітніх правах кримської молоді.

Нагадаємо: Раніше міністр оборони України Андрій Таран розповів, що на території окупованого Криму Росія готується розмістити ядерну зброю.