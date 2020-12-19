Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

РФ ужесточила репрессии в оккупированном Крыму – МИД Украины

Суббота, 19 декабря 2020, 17:11

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар во время Совета ООН сообщила, что российские власти продолжают репрессивную кампанию в захваченном Крыму, прежде всего – против крымских татар.

Источник: пресс-служба МИД Украины

Прямая речь: "Россия использует пандемию коронавируса для усиления репрессивной политики во временно оккупированном Крыму".

Детали: Джеппар констатировала, что в Крыму политзаключенные и лица с симптомами COVID-19 лишены надлежащей медицинской помощи.

Она обратила особое внимание на ситуацию с Теймуром Абдуллаевым, который, несмотря на коронавирусную болезнь, был переведен в штрафной изолятор.

Дипломат также отметила, что, несмотря на требования Четвертой Женевской конвенции, Россия не принимает меры для сдерживания пандемии на полуострове, ведет массовые мероприятия военного характера, включая незаконный призыв, а реальные данные по количеству больных и смертей – скрываются оккупантами.

Кроме того, по данным МИД Украины, Россия жестко ограничила передвижение граждан между Крымом и материковой Украиной, что негативно сказывается на демографической ситуации на полуострове и образовательных правах крымской молодежи.

Напомним: Ранее министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что на территории оккупированного Крыма Россия готовится разместить ядерное оружие.

Украинская правда
Темы: оккупацияКрымРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

РФ ужесточила репрессии в оккупированном Крыму – МИД Украины

фотоДело о развращении маленьких девочек: директору детдома вручили подозрение

Епифаний о Рождестве 25 декабря: Когда созреет церковь и народ, будет решение

В парламенте появился проект постановления об увольнении Шкарлета

У Лаврова обещают вернуть подаренную украинскую икону для проверки

Вступили в силу новые карантинные ограничения

Все новости...
оккупация
Снайпер ранил украинского военного на Донбассе
Украина направила России ноту протеста из-за "гуманитарный груз"
Россия для пропаганды "клонировала" украинское военное радио – Минобороны
Последние новости
18:10
Через несколько лет электромобили будут стоить наравне с бензиновы авто — прогноз
17:49
Миграционная служба рассказала о белорусах, попросивших убежища в Украине
17:25
Уруский: украинские частные компании выполняют более 50% оборонного заказа
17:11
РФ ужесточила репрессии в оккупированном Крыму – МИД Украины
16:54
В Германии готовы к прививкам от коронавируса, как только одобрят вакцину
16:35
фотоДело о развращении маленьких девочек: директору детдома вручили подозрение
16:11
В Польше резко возросло отрицательное отношение к церкви
15:49
В воскресенье снега в Украине будет мало, на востоке похолодает
15:41
Qatar Airways после девятимесячного перерыва возобновила полеты из Катара в Украину
15:13
Помпео обвинил РФ в масштабной кибератаке на ведомства и компании США
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!