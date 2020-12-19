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Міграційна служба розповіла про білорусів, що попросили притулку в Україні

Субота, 19 грудня 2020, 16:49
Міграційна служба розповіла про білорусів, що попросили притулку в Україні

У Державній міграційній службі повідомили, що з серпня із заявами про визнання біженцем чи особою, що потребує захисту, до України звернулися 15 громадян Білорусі.

Джерело: відповідь Державної міграційної служби на запит Радіо Свобода

Дослівно: "До територіальних органів ДМС протягом серпня-листопада 2020 року із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, звернулось 15 громадян Республіки Білорусь. Щодо 10 осіб територіальними органами ДМС прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту".

Деталі: Також за серпень-листопад цього року рішення про визнання громадян Білорусі біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та про відмову у наданні захисту в Україні, ДМС не ухвалювала.

Передісторія: З серпня у Білорусі не вщухають масові протести проти режиму Олександра Лукашенка, якого ЦВК країни оголосила переможцем президентських виборів. Громадяни, які беруть участь в антиурядових мітингах, говорять про масштабні фальсифікації виборів і вимагають відставки Лукашенка.

Теми: БілорусьУкраїна
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