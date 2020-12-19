Миграционная служба рассказала о белорусах, попросивших убежища в Украине

В Государственной миграционной службе сообщили, что с августа с заявлениями о признании беженцем или лицом, нуждающимся в защите, к Украине обратились 15 граждан Беларуси.

Источник: ответ Государственной миграционной службы на запрос Радио Свобода

Дословно: "К территориальным органам ГМС в течение августа-ноября 2020 года с заявлением о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, обратилось 15 граждан Республики Беларусь. Относительно 10 человек территориальными органами ГМС принято решение об оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите".

Детали: Также за август-ноябрь этого года решение о признании граждан Беларуси беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, и об отказе в предоставлении защиты в Украине, ГТС не принимала.

Предыстория: С августа в Беларуси не утихают массовые протесты против режима Александра Лукашенко, которого ЦИК страны объявила победителем президентских выборов. Граждане, участвующие в антиправительственных митингах, говорят о масштабных фальсификациях выборов и требуют отставки Лукашенко.