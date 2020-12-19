Переговори про Brexit продовжаться і після дедлайну Європарламенту - Франція

Міністр з європейських справ Франції Клеман Бон заявив, що переговори по Brexit можуть продовжитися і після неділі, крайнього терміну, встановленого Європарламентом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Було б не нормально сказати: ну, сьогодні неділя, вечір, так що давайте закінчимо і всім пожертвуємо. Це може бути важко, а іноді і важко зрозуміти, але необхідно знайти час і, у всякому разі, не жертвувати своїми інтересами під тиском календаря", - сказав Бон.

Депутати Європарламенту заявили, що проведуть голосування щодо угоди 28 грудня, якщо умови будуть погоджені обома сторонами до півночі в неділю.

Але Бон сказав, що французький уряд не піде на угоду в найближчі 48 годин.

Угода все ще може бути укладена в попередньому порядку 1 січня, якщо буде досягнуто згоди, і парламент проведе голосування пізніше в цьому місяці, але Європейська комісія, як вважається, не бажає йти на такий крок.

Такий процес також займе до тижня, з огляду на необхідність перекладу договору та його ретельного вивчення в столицях ЄС.

Оскільки жодна з альтернатив не виглядає прийнятною, ЄС прагне завершити угоду в ці вихідні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок заявив своїм міністрам, що найбільш ймовірним результатом торгових переговорів з Євросоюзом буде відсутність угоди.

Нагадаємо, 31 грудня завершується дія перехідного періоду, коли правила ЄС ще продовжували застосовуватися до Британії.