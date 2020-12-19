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Переговоры о Brexit продолжатся и после дедлайна Европарламента - Франция

Суббота, 19 декабря 2020, 17:53
Переговоры о Brexit продолжатся и после дедлайна Европарламента - Франция

Министр по европейским делам Франции Клеман Бон заявил, что переговоры по Brexit могут продолжиться и после воскресенья, крайнего срока, установленного Европарламентом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Было бы не нормально сказать: ну, сегодня воскресенье, вечером, так что давайте закончим и всем пожертвуем. Это может быть трудно, а иногда и трудно понять, но необходимо найти время и, во всяком случае, не жертвовать своими интересами под давлением календаря", - сказал Бон.

Депутаты Европарламента заявили, что проведут голосование согласия 28 декабря, если условия будут согласованы обеими сторонами до полуночи в воскресенье.

Но Бон сказал, что французское правительство не пойдет на соглашение в ближайшие 48 часов.

Сделка все еще может быть заключена в предварительном порядке 1 января, если будет достигнуто соглашение, и парламент проведет голосование позже в этом месяце, но Европейская комиссия, как считается, не желает идти на такой шаг.

Такой процесс также займет до недели, учитывая необходимость перевода договора и его тщательного изучения в столицах ЕС.

Поскольку ни одна из альтернатив не выглядит приемлемой, ЕС стремится завершить сделку в эти выходные.

Напомним, Европейский парламент хочет, чтобы соглашение с Великобританией было заключено до полуночи воскресенья, чтобы он мог рассмотреть вопрос об одобрении на специальном заседании до конца месяца.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник заявил своим министрам, что наиболее вероятным результатом торговых переговоров с Европейским Союзом будет отсутствие соглашения.

Напомним, 31 декабря завершается действие переходного периода, когда правила ЕС еще продолжали применяться в Британии.

Темы: BrexitВеликобритания
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