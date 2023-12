Трамп припускає, що за атакою на відомства США стоїть Китай, а не РФ

Президент США Дональд Трамп звинуватив ЗМІ у роздуванні інформації про хакерську атаку на американські відомства. Він вважає, що за нею може стояти Пекін, а не Москва, про що раніше заявив глава Держдепу.

Джерело: Трамп у Twitter

Пряма мова: "Кібератака виглядає масштабніше у викладі фейкових ЗМІ, ніж в реальності. Я був детально поінформований і все під контролем".

Деталі: Крім того, Трамп не виключив, що атаку могла провести зовсім не Росія, про що раніше заявив державний секретар США Майк Помпео.

За його словами, коли щось відбувається, ЗМІ начебто в першу чергу звинувачують у цьому РФ, оскільки "здебільшого з фінансових міркувань до смерті бояться обговорювати можливість того, що це може бути Китай (а це може бути він!)". Також він припустив, що раніше хакерській атаці могли піддатися і апарати з підрахунку голосів на президентських виборах.

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of....