Трамп припускає, що за атакою на відомства США стоїть Китай, а не РФ
Президент США Дональд Трамп звинуватив ЗМІ у роздуванні інформації про хакерську атаку на американські відомства. Він вважає, що за нею може стояти Пекін, а не Москва, про що раніше заявив глава Держдепу.
Джерело: Трамп у Twitter
Пряма мова: "Кібератака виглядає масштабніше у викладі фейкових ЗМІ, ніж в реальності. Я був детально поінформований і все під контролем".
Деталі: Крім того, Трамп не виключив, що атаку могла провести зовсім не Росія, про що раніше заявив державний секретар США Майк Помпео.
За його словами, коли щось відбувається, ЗМІ начебто в першу чергу звинувачують у цьому РФ, оскільки "здебільшого з фінансових міркувань до смерті бояться обговорювати можливість того, що це може бути Китай (а це може бути він!)". Також він припустив, що раніше хакерській атаці могли піддатися і апарати з підрахунку голосів на президентських виборах.
The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020
Нагадаємо: Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у причетності до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії, яка тривала з весни 2020 року.