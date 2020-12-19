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Трамп припускає, що за атакою на відомства США стоїть Китай, а не РФ

Субота, 19 грудня 2020, 19:13
Трамп припускає, що за атакою на відомства США стоїть Китай, а не РФ

Президент США Дональд Трамп звинуватив ЗМІ у роздуванні інформації про хакерську атаку на американські відомства. Він вважає, що за нею може стояти Пекін, а не Москва, про що раніше заявив глава Держдепу.

Джерело: Трамп у Twitter

Пряма мова: "Кібератака виглядає масштабніше у викладі фейкових ЗМІ, ніж в реальності. Я був детально поінформований і все під контролем".

Деталі: Крім того, Трамп не виключив, що атаку могла провести зовсім не Росія, про що раніше заявив державний секретар США Майк Помпео.

За його словами, коли щось відбувається, ЗМІ начебто в першу чергу звинувачують у цьому РФ, оскільки "здебільшого з фінансових міркувань до смерті бояться обговорювати можливість того, що це може бути Китай (а це може бути він!)". Також він припустив, що раніше хакерській атаці могли піддатися і апарати з підрахунку голосів на президентських виборах.

Нагадаємо: Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у причетності до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії, яка тривала з весни 2020 року.

Українська правда
Теми: хакериТрампКитайРосія
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