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Трамп полагает, что за атакой на ведомства США может стоять Китай, а не РФ

Суббота, 19 декабря 2020, 19:13
Трамп полагает, что за атакой на ведомства США может стоять Китай, а не РФ

Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в раздувании информации о хакерской атаке на американские ведомства. Он считает, что за ней может стоять Пекин, а не Москва, о чем ранее заявил глава Госдепа.

Источник: Трамп в Twitter

Прямая речь: "Кибератака выглядит масштабнее в изложении фейковых СМИ, чем в реальности. Я был подробно проинформирован и все под контролем".

Детали: Кроме того, Трамп не исключил, что атаку могла провести вовсе не Россия, о чем ранее заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

По его словам, когда что-то происходит, СМИ якобы в первую очередь винят в этом РФ, поскольку "в основном по финансовым соображениям до смерти боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а это может быть он!)". Также он предположил, что ранее хакерской атаке могли подвергнуться и аппараты по подсчету голосов на президентских выборах

Напомним: Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года.

Украинская правда

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Темы: хакерыТрампКитайРосcия
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