Біля узбережжя Нігерії пірати захопили судно з українцями

У водах Гвінейської затоки озброєні пірати захопили судно STEVIA і взяли у заручники 8 членів його екіпажу, серед яких 6 українців.

Джерело: Суспільне, Seafarers Journal, дочка одного із захоплених моряків Христина Пуленко

Деталі: За даними дочки одного із заручників, в полон потрапили капітан судна, старший помічник капітана, другий помічник, старший механік, електромеханік і вайпер.

Вона назвала вік та ім'я свого батька — 40-річний Резніченко Семен Іванович. Даних про решту полонених вона не має.

Дочка захопленого моряка додала, що судновласник на дзвінки та повідомлення родичів моряків не реагує.

При цьому у Міністерстві закордонних справ України журналістам підтвердили факт захоплення в полон українських моряків.

Дослівно: "Посольства України в Нігерії та Албанії, оскільки судновласником є албанська компанія, вживають відповідних заходів реагування. Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України та причетних українських посольств".