Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Біля узбережжя Нігерії пірати захопили судно з українцями

Субота, 19 грудня 2020, 20:21
Біля узбережжя Нігерії пірати захопили судно з українцями

У водах Гвінейської затоки озброєні пірати захопили судно STEVIA і взяли у заручники 8 членів його екіпажу, серед яких 6 українців.

Джерело: Суспільне, Seafarers Journal, дочка одного із захоплених моряків Христина Пуленко

Деталі: За даними дочки одного із заручників, в полон потрапили капітан судна, старший помічник капітана, другий помічник, старший механік, електромеханік і вайпер.

Вона назвала вік та ім'я свого батька — 40-річний Резніченко Семен Іванович. Даних про решту полонених вона не має.

Дочка захопленого моряка додала, що судновласник на дзвінки та повідомлення родичів моряків не реагує.

При цьому у Міністерстві закордонних справ України журналістам підтвердили факт захоплення в полон українських моряків.

Дослівно: "Посольства України в Нігерії та Албанії, оскільки судновласником є албанська компанія, вживають відповідних заходів реагування. Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України та причетних українських посольств".

"Українська правда" у Threads

Теми: піратиМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
пірати
Країна піратів: Пєсков підтримав ідею Медведєва красти фільми
ВМФ РФ займається піратством і тероризмом: російських моряків посилають уже відомим маршрутом
Кіберполіція викрила піратський онлайн-кінотеатр: один з найбільших в інтернеті
Останні новини
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
Усі новини...
Реклама: