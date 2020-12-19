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У побережья Нигерии пираты захватили судно с украинцами

Суббота, 19 декабря 2020, 20:21
У побережья Нигерии пираты захватили судно с украинцами

В водах Гвинейского залива вооруженные пираты захватили судно STEVIA и взяли в заложники 8 членов его экипажа, среди которых 6 украинцев.

Источник: Суспільне, Seafarers Journal, дочь одного из захваченных моряков Кристина Пуленко

Детали: По данным дочери одного из заложников, в плен попали капитан судна, старший помощник капитана, второй помощник, старший механик, электромеханик и вайпер.

Дочь моряка назвала возраст и имя своего отца - 40-летний Резниченко Семен Иванович. Данных об остальных пленных она не имеет.

Она добавила, что судовладелец на звонки и сообщения родственников моряков не реагирует.

При этом в Министерстве иностранных дел Украины журналистам подтвердили факт захвата в плен украинских моряков.

Дословно: "Посольства Украины в Нигерии и Албании, поскольку судовладельцем является албанская компания, принимают соответствующие меры реагирования. Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и причастных украинских посольств".

"Украинская правда" в Threads

Темы: пиратыМИД
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