У США розслідують схему президентського помилування за гроші
Міністерство юстиції США розслідує корупційну схему отримання грошей у Білий дім в обмін на помилування від президента.
Джерело: Reuters
Деталі: Про це свідчать документи, представлені у суді.
Вказується, що у понеділок окружний суд Вашингтона оприлюднив близько 20 сторінко документу, більша частина якого була затемнена. У доступних для ознайомлення частинах описується ймовірний злочин. Зокрема, там йдеться про наявність у прокурорів доказів схеми хабарництва, у якій хтось "пропонував значний політичний внесок в обмін на президентське помилування чи відтермінування вироку".
Відомо, що прокуратура розслідує "таємну схему лобіювання" за участі двох невстановлених осіб. Останні "лобіювали" високопосадовців Білого дому, що не відповідає профільному закону США.
У рамках розслідування було вилучено більше 50-ти мультимедійних пристроїв, телефонів, флеш-накопичувачів, комп’ютерів та жорстких дисків.
Нагадаємо:
- Нещодавно президент США Дональд Трамп вирішив помилувати свого колишнього радника Майкла Флінна, який раніше визнав себе винним у брехні агентам ФБР про розмови із російським послом.
- ЗМІ також говорять про можливе помилування кількох колишніх помічників Дональда Трампа, засуджених за результатами "російського" розслідування, зокрема Пола Манафорта.