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У США розслідують схему президентського помилування за гроші

Середа, 2 грудня 2020, 05:56

Міністерство юстиції США розслідує корупційну схему отримання грошей у Білий дім в обмін на помилування від президента.

Джерело: Reuters

Деталі: Про це свідчать документи, представлені у суді.

Вказується, що у понеділок окружний суд  Вашингтона оприлюднив близько 20 сторінко документу, більша частина якого була затемнена. У доступних для ознайомлення частинах описується ймовірний злочин. Зокрема, там йдеться про наявність у прокурорів доказів схеми хабарництва, у якій хтось "пропонував значний політичний внесок в обмін на президентське помилування чи відтермінування вироку". 

Відомо, що прокуратура розслідує "таємну схему лобіювання" за участі двох невстановлених осіб. Останні "лобіювали" високопосадовців Білого дому, що не відповідає профільному закону США.

У рамках розслідування було вилучено більше 50-ти мультимедійних пристроїв, телефонів, флеш-накопичувачів, комп’ютерів та жорстких дисків. 

Нагадаємо: 

  • Нещодавно президент США Дональд Трамп вирішив помилувати свого колишнього радника Майкла Флінна, який раніше визнав себе винним у брехні агентам ФБР про розмови із російським послом. 
  • ЗМІ також говорять про можливе помилування кількох колишніх помічників Дональда Трампа, засуджених за результатами "російського" розслідування, зокрема Пола Манафорта.

Українська правда
Теми: СШАкорупція
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