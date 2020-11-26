Трамп помилував ексрадника, який брехав про зв’язки із РФ

Президент США Дональд Трамп вирішив помилувати свого колишнього радника Майкла Флінна, який раніше визнав себе винним у брехні агентам ФБР про розмови із російським послом.

Джерело: Трамп у twitter

Пряма мова: "Для мене велика честь повідомити, що генерал Майкл Флінн отримав повне помилування. Вітаю Флінна та його чудову сім’ю, тепер у вас буде справдні фантастичний День подяки!".

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020

Деталі: Генерал у відставці у 2017 році визнав свою провину у брехні ФБР щодо взаємодії із послом Росії в США, яка відбулась за кілька тижнів до інавгурації Трампа.

Флінн працював радником президента із питань національної безпеки, але він звільнив його майже через місяць після появи інформації про розмову із російським дипломатом.

Передісторія:

Напередодні повідомлялось, що у Білому домі обговорюють можливість помилування кількох колишніх помічників Дональда Трампа, засуджених за результатами "російського" розслідування, зокрема Майкла Флінна та Пола Манафорта.

У грудні 2017 року Флінн визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком перед інавгурацією Трампа.

Колишній керівник президентської кампанії Трампа Пол Манафорт у березні 2019 року був засуджений на 90 місяців за двома справами, пов’язаних із податковими та банківськими шахрайствами. Порушення були виявлені під час "російського" розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера.

У липні 2020 року Трамп помилував свого давнього соратника Роджера Стоуна, який також фігурував у розслідуванні спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії у вибори в США.

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