Трамп помилував ексрадника, який брехав про зв’язки із РФ

Президент США Дональд Трамп вирішив помилувати свого колишнього радника Майкла Флінна, який раніше визнав себе винним у брехні агентам ФБР про розмови із російським послом.

Джерело: Трамп у twitter

Пряма мова: "Для мене велика честь повідомити, що генерал Майкл Флінн отримав повне помилування. Вітаю Флінна та його чудову сім’ю, тепер у вас буде справдні фантастичний День подяки!".

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!