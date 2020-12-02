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Понад половина українців готові зробити щеплення від COVID, але є умова

Середа, 2 грудня 2020, 10:13
Понад половина українців готові зробити щеплення від COVID, але є умова
Фото 24tv.ua

55% українців готові особисто зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною, 40% – не готові.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 28-30 листопада 

Дослівно: "Якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення менше – 35%, а 57% не будуть робити її у такому випадку". 

 

Деталі: Зазначається, що прихильників безкоштовного вакцинування від коронавірусу більше серед осіб старшого віку, мешканців сіл, а платного – серед молоді і жителів Києва.

Дослідження тривало з 28 по 30 листопада. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів було опитано 2500 осіб у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.  

"Українська правда" проводила власне опитування щодо готовності українців зробити щеплення проти COVID-19.

Серед читачів "УП" 69,55% тих, хто взяли участь в опитуванні, мають намір робити щеплення, 22,82%  – не мають. Ще майже 8% не змогли або відмовились відповісти на це питання.   

 

Серед противників вакцинації найбільша кількість побоюється, що вакцина, розроблена так швидко, може бути небезпечною (30,7%), хвилюються за своє здоров’я після щеплення (25,1%), загалом проти щеплень (15,94%) та думають, що вже перехворіли на СOVID-19 (14,57%).  

 

Крім того, 18,34% повідомили, що хворіли або зараз хворіють на коронавірус, 66,23% заявили, що не хворіли або не хворіють. 

 

Майже 40% тих, хто взяв участь в опитуванні "УП", уже робили ПЛР-тест або тест на антитіла до COVID-19. 

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Українська правда

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Теми: коронавірусвакцинаціясоціологія
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