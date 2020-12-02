Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Понад половина українців готові зробити щеплення від COVID, але є умова

Середа, 2 грудня 2020, 11:13
Фото 24tv.ua

55% українців готові особисто зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною, 40% – не готові.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 28-30 листопада 

Дослівно: "Якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення менше – 35%, а 57% не будуть робити її у такому випадку". 

 

Деталі: Зазначається, що прихильників безкоштовного вакцинування від коронавірусу більше серед осіб старшого віку, мешканців сіл, а платного – серед молоді і жителів Києва.

Дослідження тривало з 28 по 30 листопада. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів було опитано 2500 осіб у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.  

"Українська правда" проводила власне опитування щодо готовності українців зробити щеплення проти COVID-19.

Серед читачів "УП" 69,55% тих, хто взяли участь в опитуванні, мають намір робити щеплення, 22,82%  – не мають. Ще майже 8% не змогли або відмовились відповісти на це питання.   

 

Серед противників вакцинації найбільша кількість побоюється, що вакцина, розроблена так швидко, може бути небезпечною (30,7%), хвилюються за своє здоров’я після щеплення (25,1%), загалом проти щеплень (15,94%) та думають, що вже перехворіли на СOVID-19 (14,57%).  

 

Крім того, 18,34% повідомили, що хворіли або зараз хворіють на коронавірус, 66,23% заявили, що не хворіли або не хворіють. 

 

Майже 40% тих, хто взяв участь в опитуванні "УП", уже робили ПЛР-тест або тест на антитіла до COVID-19. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинаціясоціологія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Раду внесуть компромісний проєкт про брехню в декларації: там є обмеження волі

фотоВРП рекомендує Зеленському поновити одіозного суддю, звільненого через Майдан

Микитась пішов на угоду зі слідством, його відпустили під домашній арешт

У наступному році "Укроборонпром" припинить своє існування – глава концерну

Україна в ТКГ: Росія хоче змінити процес врегулювання війни на Донбасі

Зеленський призначив нового керівника "Укроборонпрому" 

Усі новини...
коронавірус
В Києві за час пандемії на COVID захворіли 3072 медика, 6 померли - Кличко
У Києві понад 1700 нових випадків COVID, заповнені 53% ліжок у лікарнях
Підтримка запровадження локдауну зросла – "Рейтинг"
Останні новини
17:57
Ворог на Донбасі активізувався: 7 обстрілів, 4 мінування
17:43
В ОПЕК+ працюють над компромісом щодо видобутку нафти у 2021 році - ЗМІ
17:42
У Зеленського очікують за Байдена збільшення торгового обігу зі США
17:34
У шахті на Дніпропетровщині стався обвал: на місці працюють рятувальники
17:23
Фонд держмайна продав дванадцятий завод "Укрспирту" за 61 мільйон
17:20
Парламент Молдови схвалив закон, який зменшує повноваження президентки Санду
17:16
Судді КСУ поспілкувалися з представниками Венеційки
17:02
Тесть Татарова отримав від Київради землі на 21 мільйон – ЗМІ
17:01
Премію "Оскар" планують провести в традиційному офлайн форматі
16:51
Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!